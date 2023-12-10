В США осталось менее миллиарда долларов на собственное вооружение, – Белый дом
Источник:CBS News
В Конгрессе США продолжают медлить с выделением финансов в помощь Украине. В то же время в Белом доме отмечают, что у них иссякают запасы средств на собственное вооружение.
Глава административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг дала интервью. Один из вопросов касался Украины. А точнее, финансирования помощи нашему государству.
Читайте также Вставить палки в колеса Украины: союзники Орбана проведут встречу с республиканцами
Остался миллиард долларов США
Журналистка вспомнила, что в понедельник Шаланда Янг отправила спикеру письмо. В нем она отметила: "У нас закончились деньги, чтобы поддержать Украину в этой борьбе. Это не проблема следующего года".
Глава управления отметила, что с точки зрения бюджета осталось около миллиарда долларов, чтобы пополнить свои запасы. Следовательно, вопрос помощи сводится к политическому решению.
Рискуем ли мы собственной готовностью США, когда мир становится сложнее? Мы это уже видели. Гарантирует ли Конгресс, что мы сможем защитить нашу собственную национальную безопасность и одновременно быть рядом с нашими союзниками, такими как Украина?
– заметила она.
По ее словам, Конгресс должен делать то, что делал несколько раз в двухпартийной манере. Речь идет о финансировании национальной безопасности и уверенности в том, что "мы там, где мы есть для наших союзников".
Шаланда Янг сделала еще один важный акцент, касающийся непосредственно американцев. Она отметила, что большинство денег, выделяемых Украине, остаются в США.
Наша оборонно-промышленная база получает большую часть этих средств на создание большего количества оборудования, оружия, боеприпасов, а это означает американские рабочие места, хорошо оплачиваемые американские рабочие места,
– подчеркнула Янг.
90% денег остаются в США
- Об этом мы рассказывали в конце ноября. Как рассказали эксперты, не менее 117 производственных линий в 31 штате США получают средства, выделенные на помощь Украине.
- И именно это считалось ранее одной из самых больших тайн о военной помощи Украине со стороны США. То есть большинство средств, выделенных в поддержку нашего государства, не покидают пределы Соединенных Штатов.
- Средства, выделенные конгрессменами на вооружение ВСУ, Киев не получает напрямую. Их осваивают в США, направляя на производство нового вооружения. Или для замены того, которое из запасов Америки получила Украина. На это в своей статье обратил внимание бывший автор речей президента Джорджа Буша-младшего и научный сотрудник American Enterprise Institute Марк Тиссен.