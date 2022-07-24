В Польше собрали деньги на Bayraktar для Украины – почти 5 миллионов долларов

В Польше собрали около 5 миллионов долларов на Bayraktar для Украины. Несмотря на достижение цели акции, сбор средств будет продолжаться.

Остальные собранные средства в рамках акции будут переведены на счет ВСУ

Средства собирали на краудфандинговой платформе Zrzutka.pl в рамках акции "Купімо Україні Bayraktar". Средства перевели более 200 тысяч пользователей.

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Инициатор акции по сбору средств на Bayraktar общественный деятель, политолог и журналист Славомир Сераковский сообщил, что, несмотря на достижение цели акции, сбор средств будет продолжаться еще несколько дней.

По его словам, есть множество желающих присоединиться к сбору средств на Bayraktar. Славомир Сераковский сообщил, что в воскресенье из-за того, что многие хотели присоединиться к акции на финишной прямой, сервера платформы Zrzutka.pl трижды зависали.

Общественный деятель Сераковский заявил, что излишек собранных средств в рамках акции будет переведен на счет ВСУ в Нацбанке.

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