Украина проиграет войну, если Конгресс США не разблокирует пакет помощи, – Зеленский
Источник:CNN
Украина остро нуждается в выделении военной помощи со стороны США. Как отметил Владимир Зеленский, если Конгресс пакет на 60 миллиардов не разблокирует, то наше государство проиграет войну, развязанную Россией.
Об этом глава государства заявил во время видеовстречи с украинской группой по сбору средств UNITED24, которая состоялась в воскресенье 7 апреля. Владимир Зеленский отметил важность выделения пакета помощи от США.
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Украина не сможет противостоять России
Важно конкретно обратиться к Конгрессу: если Конгресс не поможет Украине, Украина проиграет войну,
– подчеркнул Владимир Зеленский.
Президент добавил, что если наше государство проиграет войну, развязанную Россией, то атакованными будут другие государства. Он подчеркнул, что "это факт".
Кроме того, глава государства предупредил, что "в ближайшие недели Россия будет все более и более настойчиво втягивать ядерное оружие в дебаты, угрожать, играть с этим вопросом".
Также президент в заметке в сети X выразил благодарность амбассадорам UNITED24 за то, что они "продолжают привлекать внимание США к борьбе украинского народа за свободу и независимость".
Владимир Зеленский ранее в интервью CNN отмечал, что если американские законодатели не одобрят пакет помощи, в войне Украины с Россией могут погибнуть "миллионы".
Джонсон готовит "тайный пакет" помощи
- Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон дал обещание, что вскоре вынесет на голосование вопрос, касающийся поддержки Украины. В то же время до сих пор непонятно, каким именно будет этот пакет и кто его поддержит.
- Как написали в The Wall Street Journal, среди "нововведений", которые предложил Майк Джонсон, – закон РЕПО "О восстановлении экономического процветания и возможностей для украинцев".
- Соответствующий двухпартийный закон даст возможность использовать миллиарды долларов из замороженных резервов Центрального банка России. И это позволит оплатить поддержку для нашего государства.