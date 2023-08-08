Taurus точно увидим, – Свитан предположил, станет ли это толчком к получению ATACMS от США
Украина может получить от Германии дальнобойные ракеты Taurus. Такое решение Олафа Шольца, вероятно, побудит США ускорить предоставление ATACMS для ВСУ.
Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, лётчик-инструктор Роман Свитан. Подобная схема уже была реализована Германией, когда речь шла о танках.
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"Шольц по той же схеме, которую он запустил при передаче Украине танков Abrams, завязанных на передачу Leopard, сейчас завяжет Taurus на поставку ATACMS. И это будет хорошо для нас. В таком случае мы получим и Taurus, и ATACMS", – убежден военный эксперт.Важно! 6 августа издание Spiegel написало, что два члена Социал-демократической партии Германии, лидером которой является канцлер страны Олаф Шольц, выступили за передачу дальнобойных ракет Taurus Украине. Свою позицию они объяснили тем, что это поможет контрнаступлению ВСУ.
Немцы дожмут США
Роман Свитан не сомневается, что Украина получит от Германии Taurus.
"Если уже французы и англичане свои дальнобойные ракеты передают, немцы свое оружие точно отправят в Украину. Они также дожмут американцев для предоставления нам ATACMS", – сказал он.
Предоставление оружия Украине
- Украина 6 августа получила от Франции дальнобойные крылатые ракеты SCALP-EG. Одну из них подписал лично Владимир Зеленский.
- Правительство Германии 4 августа объявило о новом пакете военной помощи для Украины. В него вошли: два САУ Zuzana 2, два танка-разминчика Wisent 1, 11 противоминных плугов для танков Т-72, пять разведывательных систем SurveilSPIRE, девять машин для охраны границы, три разведывательных БпЛА Vector.
- Парламент Болгарии 21 июля поддержал поставку Украине большой партии бронетранспортеров из составов МВД. Решение не было легким, но после длительных дебатов было решено передать 100 БТР.