Основная угроза из воздуха: может ли Украина получить современную авиацию от партнеров
Украина работает над тем, чтобы международные партнеры передали западные самолеты для защиты от российских оккупантов. Процесс продолжается, но когда будут результаты – сложно сказать.
Об этом 24 каналу рассказал представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, рабочий процесс по этому вопросу продолжается. Все надеются, что в конце концов Украина получит западные самолеты.
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Надеяться можно. Но очень тяжело с этим вопросом. Сейчас приоритет – средства ПВО. А с самолетами работа продолжается. Надеемся, что все будет успешно,
– отметил Игнат.
Российская авиация работает каждый день, но понемногу ее уничтожаем
Как отметил Игнат, в общей сложности российские оккупанты используют около 40 аэродромов, чтобы терроризировать Украину. Около 5-6 находятся в Беларуси, некоторые – в оккупированном Крыму. Большинство – на территории России.
Российская авиация летает каждый день и выполняет определенные задачи. Кто-то патрулирует, кто-то наносит ракетные удары по прифронтовой зоне. Используют противорадиолокационные ракеты, пытаясь уничтожить ПВО. В принципе российская авиация никуда не исчезла,
– рассказал Игнат.
Однако с начала полномасштабного вторжения украинские военные проредили российскую авиацию. Эта работа продолжается каждый день. К примеру, 21 октября защитники уничтожили вражеский штурмовик Су-25, а сегодня, 22 октября, – еще один вертолет Ка-52.
Российская авиация работает на около 40 аэродромах – Игнат: смотрите видео
Очередная массированная атака по Украине: коротко
- В ночь на 22 октября российские оккупанты запустили 5 иранских дронов-камикадзе по Черкасской области. Они попали в объект критической инфраструктуры.
- Уже утром 22 октября в Украине была масштабная воздушная тревога. Российские террористы попали в энергетический объект в Луцке. Его фактически уничтожили, а в части города пропал свет.
- Вражеские ракеты также попали в объект энергетики в Ровно. В городе были проблемы со светом, водой, мобильной связью и радиовещанием.
- Подробнее о массированном ракетном ударе оккупантов 22 октября читайте по ссылке.
- Важно, что силы ПВО уничтожили большинство ракет, которые запустили оккупанты.