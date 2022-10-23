Основная угроза из воздуха: может ли Украина получить современную авиацию от партнеров

Украина работает над тем, чтобы международные партнеры передали западные самолеты для защиты от российских оккупантов. Процесс продолжается, но когда будут результаты – сложно сказать.

Об этом 24 каналу рассказал представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, рабочий процесс по этому вопросу продолжается. Все надеются, что в конце концов Украина получит западные самолеты.

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Надеяться можно. Но очень тяжело с этим вопросом. Сейчас приоритет – средства ПВО. А с самолетами работа продолжается. Надеемся, что все будет успешно,

– отметил Игнат.

Российская авиация работает каждый день, но понемногу ее уничтожаем

Как отметил Игнат, в общей сложности российские оккупанты используют около 40 аэродромов, чтобы терроризировать Украину. Около 5-6 находятся в Беларуси, некоторые – в оккупированном Крыму. Большинство – на территории России.

Российская авиация летает каждый день и выполняет определенные задачи. Кто-то патрулирует, кто-то наносит ракетные удары по прифронтовой зоне. Используют противорадиолокационные ракеты, пытаясь уничтожить ПВО. В принципе российская авиация никуда не исчезла,

– рассказал Игнат.

Однако с начала полномасштабного вторжения украинские военные проредили российскую авиацию. Эта работа продолжается каждый день. К примеру, 21 октября защитники уничтожили вражеский штурмовик Су-25, а сегодня, 22 октября, – еще один вертолет Ка-52.

Российская авиация работает на около 40 аэродромах – Игнат: смотрите видео

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