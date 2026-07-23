Ирландия выделяет 125 миллионов евро для Украины: премьер сделал заявление

Премьер-министр Ирландии Микхол Мартин заявил, что его страна выделит Украине новый пакет помощи на 2026 год в размере 125 миллионов евро.

Об этом политик заявил во время встречи с президентом Владимиром Зеленским в Киеве в четверг, 23 июля, сообщает Офис Президента.

Что известно о помощи от Ирландии?

В ходе встречи Зеленский и Мартин обсудили угрозы и вызовы, стоящие на пороге осени: подготовку россиянами новых ударов по Украине, дополнительную мобилизацию и расширение войны.

Мы ценим, что в период председательства Ирландии в Совете Европейского Союза вы именно здесь с нами, с Украиной, вы поддерживаете Украину, видите, что происходит, вы знаете, в чем заключаются наши потребности в защите, в защите жизни. Российские удары не прекращаются ни на один день,

– сказал президент Украины.

Помощь, которую Ирландия выделит Украине, предусматривает 100 миллионов евро на поставку Украине приоритетного нелетального военного оборудования.

Пакет также включает 25 миллионов евро на восстановление и защиту критически важной инфраструктуры Украины с особым акцентом на энергетику в преддверии зимы.

Народ Ирландии стоит плечом к плечу с Украиной и ее народом перед лицом аморальной и ничем не спровоцированной агрессивной войны со стороны России. Это ужасно – видеть собственными глазами последствия кампании воздушных атак России, направленных против украинских городов. Объявленная сегодня поддержка поможет Украине защититься от этих атак и спасти жизни гражданского населения,

– подчеркнул премьер-министр Ирландии.

Напомним, что 16 июля в Украину также приезжал Кир Стармер. Во время своего визита он объявил о выделении 300 миллионов евро на поставку 16 новейших самолетов, которые помогут защитить украинское небо. К закупке самолетов также присоединится Швеция.

Тогда Стармер также отметил, что, несмотря на то, что он уходит в отставку, новый премьер Великобритании продолжит политику поддержки Украины.