Про це політик оголосив під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Києві в четвер, 23 липня, повідомляє Офіс Президента.

Що відомо про допомогу від Ірландії?

Під час зустрічі Зеленський та Мартін обговорили загрози та виклики, які є напередодні осені: підготовку росіянами нових ударів по Україні, додаткової мобілізації та розширення війни.

Ми цінуємо, що в час головування Ірландії в Раді Європейського Союзу ви саме тут із нами, з Україною, ви підтримуєте Україну, бачите, що відбувається, ви знаєте, які потреби нашого захисту, захисту життя. Російські удари не припиняються жодного дня,

– сказав президент України.

Допомога, яку Ірландія виділить Україні, передбачає 100 мільйонів євро на постачання Україні пріоритетного нелетального військового обладнання.

Пакет також включає 25 мільйонів євро на відновлення та захист критично важливої інфраструктури України з особливим акцентом на енергетику напередодні зими.

Народ Ірландії стоїть разом з Україною та її народом перед обличчям аморальної та нічим не спровокованої війни агресії Росії. Це жахливо, бачити на власні очі наслідки кампанії повітряних атак Росії, спрямованих проти українських міст. Підтримка, оголошена сьогодні, допоможе Україні захиститися від цих нападів та врятувати життя цивільного населення,

– наголосив прем'єр-міністр Ірландії.

Нагадаємо, що 16 липня до України також приїздив Кір Стармер. Під час свого візиту він оголосив про виділення 300 мільйонів євро для постачання 16 новітніх літаків, які допоможуть захистити українське небо. До закупівлі літаків також доєднається Швеція.

Тоді Стармер також зазначив, що попри те, що він йде у відставку, новий прем'єр Британії продовжить політику підтримки України.