Путин нашел "источник": как КНДР может производить и поставлять оружие России

Северная Корея частично может решить проблему российского дефицита оружия и боеприпасов в войне против Украины. В то же время, Кремль должен учесть ряд ресурсных проблем, на которые могут повлиять другие страны.

Если цепочка поставок наладится, КНДР может стать полноценным "источником" оружия для России или же составным элементом "схемы" снабжения оружия. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов.

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Эксперт отметил, что КНДР вряд ли будет "бездонной бочкой" для России по поводу возможной поставки оружия, но страна-изгой действительно может быть отдельным "источником" получения средств для продолжения войны против Украины.

В Северной Корее очень много советских образцов вооружения, потому что СССР поддерживал их в войне. В то же время они фактически не производят боеприпасы, так как у них нет сырья и природных рудников, чтобы производить металл, взрывчатые вещества и порох,

– объяснил Жданов.

По его словам, в этой ситуации нужно искать также "уши Китая", который может поставлять сырье для такого производства.

"Тогда Россия может использовать промышленную базу КНДР для производства этих боеприпасов или сама будет поставлять сырье северным корейцам через 100-километровый участок общей границы, который также имеет железнодорожную ветвь", – добавил аналитик.

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По его мнению, важным моментом является и то, что Россия сама производит разные виды пороха, но не производит взрывчатых веществ.

"Так что здесь нужно искать какую-нибудь третью страну, которая будет поставлять сырье. Тогда Северная Корея будет просто производить эти боеприпасы для России", – резюмировал специалист.

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