Нидерланды передали Украине радар для Patriot и отправят три установки, – Минобороны

Нидерланды передали Украине радар для системы ПВО Patriot. Вскоре они также пришлют три пусковые установки к нему.

По словам министра обороны Рубена Брекелманса, Нидерланды будут продолжать поддержку Украины и в дальнейшем.

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Партнеры работают над дальнейшей помощью Киеву

Брекелманс отметил, что другие государства продолжают искать необходимые компоненты для передачи полной системы Patriot.

Мы все еще работаем над этим,

– сказал нидерландский министр.

Он также добавил, что идут переговоры с "несколькими партнерами".

В Нидерландах отметили, что Минобороны было недавно проинформировано, что "союзник не будет выполнять вышеупомянутое обязательство". Какая страна отказалась от обязательств – не указывается.

Напомним, что Украина уже довольно долго просит о разрешении бить по территории России оружием союзников. У Нидерландах разрешили это делать.