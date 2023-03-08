В Болгарии пророссийские депутаты пытались помешать военной помощи Украине: что решил суд
Источник:Конституционный суд Болгарии
С начала широкомасштабной войны Болгария была тем государством, которое поддерживало Украину вооружением. Очевидно, это не нравилось сидящим в Софии пророссийским политическим силам, поэтому они подали иск в Конституционный суд.
О том, что Болгария сперва не афишируя передавала военную технику Вооруженным Силам, стало известно всего несколько месяцев назад. Также иногда она это делала открыто. Вместе с тем 7 марта Конституционный суд страны принял решение о том, можно ли считать такую поддержку законной. Важно, что иск подал группа пророссийских депутатов парламента Болгарии.
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Ходатайство отклонено
Заметим, что к этому иску причастны 50 избранников от таких сил как "Возрождение" и Болгарская социалистическая партия. По-видимому, эти политические организации финансируются Кремлем. Однако Конституционный суд Болгарии отклонил их ходатайство, признав поддержку Украины законной.
Решение принято девятью голосами "за" и одним "против". Судья Янаки Стоилов был против. На заседании присутствовало 10 конституционных судей,
– говорится в сообщении.
Напомним, что 9 декабря (16 декабря – окончательно) парламент Болгарии принял решение о предоставлении военной и военно-технической помощи Украине. В частности, эту инициативу группа пророссийских сил хотела признать неконституционной, но ей не удалось достичь желаемого.
Обратите внимание! Из официальных данных было известно, что с начала широкомасштабной войны по состоянию на конец 2022 года Болгария также предоставила Украине гуманитарной помощи на сумму в 448 миллионов львов (243 миллиона долларов).
Речь идет о:
- 2 000 касок;
- 2 000 пуленепробиваемых жилетов;
- 350 медицинских аптечек;
- 5 000 комплектов зимней одежды;
- 5 000 пар зимней обуви.
Напоследок заметим, что издание Euractiv писало о том, что последние два года – то есть еще до 24 февраля 2022 года – болгарское оружие прибывало в Украину и помогало уничтожать российских оккупантов.