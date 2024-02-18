Европа просыпается: чего еще недостаточно в её помощи Украине

В ЕС заявляли, что ВПК не успевает изготовить 1 миллион снарядов для Украины. Впоследствии стало известно, что Европа продает снаряды третьим странам, потому что так выгоднее. Недавно президент Чехии Петр Павел отметил, что он нашел 800 тысяч снарядов для Украины. Мол, надо только деньги на доставку.

Это 24 Каналу прокомментировал политолог Олег Лисной, отметив, что европейские страны все еще думают категориями мирного времени. Он добавил, что Украина одновременно думает о вопросах выживания.

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"Европа проснулась, еще "не встала с постели". Она все еще думает категориями мирного времени – "выгодно/невыгодно". Проблема в другом. Украина, просыпаясь, думает о том – выживем или не выживем", – подчеркнул политолог.

И, мол, пока Европа этого не будет понимать, она будет торговать и получать для себя выгоду. Однако здесь говорится не только об украинской или только о европейской проблеме. Это общемировая проблема, которая называется "Россия". Поэтому, мол, здесь не получится "отсидеться в кустах".

Эта позиция, что "нет, но нашли" – показалась мне странной. Ведь эти снаряды все это время были в наличии, а тогда, когда Авдеевка нуждалась в этих снарядах, почему-то их не нашли. Город захватили – какая-то логика появилась в действиях,

– считает Лисной.

До этого, по его мнению, была бизнесовая логика. Она, убежден политолог, не выиграет у военной логики Владимира Путина.

Снаряды для Украины от ЕС