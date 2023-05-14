Беспрецедентная помощь от Германии: аналитик предположил, сколько еще оружия есть на складах

На днях Германия приняла беспрецедентно обширный пакет военной помощи Украине в размере 10 миллиардов долларов. Первую часть 2,7 миллиарда Украина уже получила.

Туда входит оружие и техника, которые помогут эффективно уничтожать врага на поле боя. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт и аналитик Андрей Харук.

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По словам Харука, для Украины сейчас важнейшая передача зенитно-ракетных комплексов IRIS-T. Четыре единицы включены в пакет военной помощи от Германии. А также сотни ракет, в том числе и ракеты для модификации ЗРК, которые передала Швеция Украине.

Детали военного пакета

Также от Германии в Украину отправится 18 самоходных гаубиц, очевидно говорится о RCH 155, предположил Харук. Это колесные гаубицы, которые в прошлом году в таком же количестве Украина заказала у Германии, но теперь она отправит еще дополнительно.

Они нигде в мире еще на вооружении не находятся, то есть немецкая военная промышленность получит возможность опробовать оружие в боях,

– добавил спикер.

Германия также отправит Украине танки Leopard 1, боевые машины пехоты Marder и другие БМП и сотни экземпляров беспилотников.

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Потенциал военной помощи еще есть

Военный аналитик подчеркнул, что IRIS-T и гаубицы Германия передает не с собственных складов, это продукция нового производства, ведь на складах страны их просто нет.

Передача танков осуществляется в рамках совместной программы с Нидерландами, а БМП Murder снимаются с германских складов.

То есть источники поставок очень разные. Харук считает, что потенциал военной помощи у Германии еще не иссяк, хотя Европа иногда подчеркивает, что оружие и техника в их запасах заканчивается.

Что известно о военной помощи из Германии