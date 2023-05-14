Туди входить зброя та техніка, яка допоможе ефективно знищувати ворога на полі бою. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт й аналітик Андрій Харук.

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За словами Харука, для України зараз є найважливішою є передача зенітно-ракетних комплексів IRIS-T. Чотири одиниці включені в пакет військової допомоги від Німеччини. А також сотні ракети, зокрема і ракети для модифікації ЗРК, які передала Швеція Україні.

Деталі військового пакету

Також від Німеччини в Україну відправиться 18 самохідних гаубиць, вочевидь мовиться про RCH 155, припустив Харук. Це колісні гаубиці, які минулого року в такій же кількості Україна замовила у Німеччини, але тепер вона відправить їх ще додатково.

Вони ніде в світі ще на озброєнні не перебувають, тобто німецька військова промисловість отримає можливість випробувати зброю в боях,

– додав спікер.

Також Німеччина відправить Україні танки Leopard 1, бойові машини піхоти Marder та інші БМП й сотні екземплярів безпілотників.

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Потенціал військової допомоги ще є

Військовий аналітик підкреслив, що IRIS-T та гаубиці Німеччина передає не із власних складів, це продукція нового виробництва, адже на складах країни їх просто немає.

Передача танків здійснюється в рамках спільної програми з Нідерландами, а БМП Murder знімаються з німецьких складів.

Тобто джерела постачання дуже різні. Харук вважає, що потенціал військової допомоги в Німеччини ще не вичерпався, хоча Європа іноді наголошує про те, що зброя та техніка в їхніх запасах закінчується.

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