Туди входить зброя та техніка, яка допоможе ефективно знищувати ворога на полі бою. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт й аналітик Андрій Харук.
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За словами Харука, для України зараз є найважливішою є передача зенітно-ракетних комплексів IRIS-T. Чотири одиниці включені в пакет військової допомоги від Німеччини. А також сотні ракети, зокрема і ракети для модифікації ЗРК, які передала Швеція Україні.
Деталі військового пакету
Також від Німеччини в Україну відправиться 18 самохідних гаубиць, вочевидь мовиться про RCH 155, припустив Харук. Це колісні гаубиці, які минулого року в такій же кількості Україна замовила у Німеччини, але тепер вона відправить їх ще додатково.
Вони ніде в світі ще на озброєнні не перебувають, тобто німецька військова промисловість отримає можливість випробувати зброю в боях,
– додав спікер.
Також Німеччина відправить Україні танки Leopard 1, бойові машини піхоти Marder та інші БМП й сотні екземплярів безпілотників.
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Потенціал військової допомоги ще є
Військовий аналітик підкреслив, що IRIS-T та гаубиці Німеччина передає не із власних складів, це продукція нового виробництва, адже на складах країни їх просто немає.
Передача танків здійснюється в рамках спільної програми з Нідерландами, а БМП Murder знімаються з німецьких складів.
Тобто джерела постачання дуже різні. Харук вважає, що потенціал військової допомоги в Німеччини ще не вичерпався, хоча Європа іноді наголошує про те, що зброя та техніка в їхніх запасах закінчується.
Що відомо про військову допомогу з Німеччини Україні
- Загалом до списку зброї та техніки, які Німеччина відправить Україні, увійшли системи протиповітряної оборони, артилерія, бойові броньовані машини та військово-інженерні засоби.
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц запевнив, що Німеччина до останнього буде підтримувати Україну у війні проти Росії. Він звернув увагу на те, що Берлін став другим після Вашингтона за обсягами підтримки нашій державі.
- Під час свого візиту 14 травня до Німеччини Володимир Зеленський подякував тамтешній владі за потужну військову допомогу.