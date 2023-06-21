Будут новые боеприпасы Patriot: Германия передала важный пакет помощи Украине

Германия передала Украине новую помощь, в которую вошли высокоточные боеприпасы. Также в правительстве страны анонсировали передачу боеприпасов в ЗРК Patriot.

В Германии сообщили, что в течение 2023 года более чем вдвое увеличили финансирование инициативы по развитию потенциала безопасности – теперь оно достигает 5,4 миллиарда евро в год. Часть этих денег пойдут и на помощь Украине.

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Пакет помощи Украине от Германии

Украина получила от Германии новую военную помощь, в которую вошли многие виды вооружения. В частности, передали из Берлина боеприпасы для артиллерии, 155-миллиметровые высокоточные управляемые боеприпасы и 2 тысячи обычных снарядов.

Также Украина получит защитные и специальные средства, среди которых будут и 6 автомобилей для охраны границы. Что касается средств логистики, Германия передала два бронированных тягача HX81 для тяжелых полуприцепов, в том числе для танков Leopard 2A7, с двумя полуприцепами.

В правительстве Германии заявили, что из соображений безопасности не будут предоставлять детали по способам транспортировки помощи и точным датам ее передачи. Кроме того, анонсировала Германия и передачу Украине боеприпасов в ЗРК Patriot.

Напомним, что 14 мая Германия также объявила о пакете военной помощи для Украины, общая стоимость которого составила 2,7 млрд евро. В этом пакете Украине были переданы системы ПВО и танки Leopard-1.

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