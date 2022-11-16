Новая мощная военная помощь от Германии: что поедет в Украину

Германия продолжает поддерживать Украину в борьбе с российскими оккупантами. Страна предоставила очередной пакет помощи.

Об этом говорится в документе на сайте Федерального правительства Германии. В частности, Силы обороны получат датчики защиты от дронов и глушителей.

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Германия предоставит новый пакет помощи

В Федеральном правительстве Германии отметили, что страна вместе с союзниками и партнерами продолжает поддерживать украинских военных.

В рамках бюджетного процесса на 2022 год средства по инициативе модернизации были увеличены до 2 миллиардов евро. Дополнительные деньги предназначены в первую очередь в пользу Украины,

– говорится в сообщении.

Согласно утвержденному плану, Силы обороны Украины получат:

боеприпасы к реактивной системе залпового огня MARS II;

8 большегрузных полуприцепов M1070 Oshkosh;

39 пограничных патрульных машин;

запасные части крупнокалиберного пулемета М2;

30 MG3 для бронированных эвакуационных машин;

116 полевых обогревателей;

28 датчиков защиты от дронов и глушителей;

20 обновлений пропускной способности для электронных устройств для защиты от дронов;

4 погрузчика.

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Украина получает помощь от партнеров: коротко

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил, что Вооруженным Силам Украины передадут комплект зимнего снаряжения, чтобы помочь бойцам защищать свою страну в изнуряющих зимних условиях.

Также в начале ноября Украина получила первые ЗРК NASAMS и испанские системы Aspide. Это оружие существенно усилит армию и сделает небо более безопасным.

Кроме того, министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о новом пакете помощи от Соединенных Штатов. В него войдут новые системы ПВО Hawk 23, германские оборонные установки IRIS-T, американские NASAMS и французские Crotale.

Мощную военную помощь Украине анонсировала также Испания. В частности, речь идет о системах противовоздушной обороны, зенитно-ракетных комплексах и ракетах.

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