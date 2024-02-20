Боевые катера, ракеты, гранатометы: Швеция объявила о рекордном пакете помощи Украине

Правительство Швеции представило новый пакет военной помощи для Украины. Там отметили, что новый пакет поддержки специально разработан в соответствии с потребностями Украины.

Это уже 15-й пакет военной помощи, что предоставляет Швеция. Его стоимость составляет 7,1 миллиарда шведских крон (630 миллионов евро), что является рекордной суммой помощи от этой страны.

Смотрите также Истребители Gripen для ВСУ и угроза войны России с НАТО: интервью с министром обороны Швеции

Что входит в новый пакет помощи

Известно, что миллиард крон будет потрачен на закупку военной техники через различные фонды, еще один миллиард пойдет на заказ новых боевых машин Stridsfordon 90 для Украины.

Дополнительно 400 миллионов шведских крон будут направлены на различные образовательные инициативы для украинцев.

Также в пакет помощи войдут:

10 десантно-штурмовых катеров класса Stridsbåt 90;

20 десантных катеров;

подводное вооружение;

ряд зенитных систем типа Robot 70;

противотанковые ракеты модели TOW;

гранатометы с боеприпасами;

артиллерийские боеприпасы;

ручные гранаты;

гранатометы "Карл Густав";

медицинское оборудование;

автомобили скорой помощи.

По словам министра обороны Швеции Пола Йонсона, новый пакет поддержки специально разработан в соответствии с потребностями Украины.

С учетом предыдущих пакетов помощи, что были отправлены Украине, Швеция предоставила военной помощи на более чем 30 миллиардов шведских крон.

Военная помощь для Украины: последние новости