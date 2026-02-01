ПВО, радары, РЭБ и дроны: Швеция готовит один из крупнейших пакетов помощи для Украины

Швеция готовит один из крупнейших пакетов помощи для Украины. Он будет включать ПВО, радары, РЭБ и дроны.

Формирование этого пакета помощи по безопасности обсудил министр обороны Украины Михаил Федоров во время разговора с Министром обороны Швеции Полом Йонсоном 1 февраля. Об этом пишет Минобороны.

Что Украина получит он Швеции?

Швеция готовится передать средства противовоздушной обороны, радары производства компании Saab, дополнительные системы радиоэлектронной борьбы и дроны, в том числе и дальнобойные.

Отдельно Федоров и Йонсон сосредоточились на нескольких ключевых направлениях сотрудничества.

Среди них – усиление ПВО и противодействие баллистическим угрозам.

Украина и Швеция прорабатывают дополнительные взносы в инициативу PURL для обеспечения украинских воинов критически важным вооружением, в частности средствами противодействия баллистическим ракетам,

– сообщили в Минобороны.

Второй вопрос – партнерство в сфере оборонных инноваций. Сейчас кластер Brave1 обсуждает возможность запуска совместной программы Brave-Sweden. Благодаря формату софинансирования удастся привлекать грантовые средства для оборонных компаний, а также тестировать инновационные решения прямо на фронте.

Третье – запуск совместных производств в сфере defense tech. Идет работа над ускорением запуска совместного производства украинских решений по безопасности на территории Швеции.

Обсуждали и вопросы авиационной составляющей. В частности, возможность поставки самолетов Gripen и передачи ракет Meteor, которыми удастся бить по носителям управляемых авиационных бомб.

