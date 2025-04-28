Украине нужен ленд-лиз: политический консультант ответил, кто может с ним помочь

Дональд Трамп пока не хочет продолжать военную помощь для Украины. Нужно искать альтернативные варианты, чтобы оружие таки поступало.

Об этом 24 Каналу рассказал политический консультант, военнослужащий Александр Антонюк. По его словам, нужно и в дальнейшем пытаться договориться с Соединенными Штатами о поставках оружия. Это не обязательно должно быть бесплатно.

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Что должна делать Украина

Как отметил Антонюк, Украине необходимо оружие, а американским производителям оружия – рынок сбыта. Нужно работать в том направлении, чтобы наше государство могло покупать у них оружие. Это и будет своеобразный "ленд-лиз".

Тоталитарные режимы сейчас доминируют с точки зрения геополитических решений. И будет чрезвычайно трудно дожать их без реальной силы. Это касается и войны России против Украины.

Не получится достичь даже начальных позиций переговорного процесса без применения реальной силы. Нужно и в дальнейшем давить. Также важно, чтобы санкционная политика против России была удержана. И по возможности усилена,

– отметил Антонюк.

Напомним, 26 апреля президент Украины Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели разговор в Ватикане. После этого президент США написал, что Путин не имел никаких причин в последние дни бить ракетами по гражданским в Украине. Это заставляет его думать, что, возможно, он не хочет остановить войну. Трамп намекнул, что может усилить санкционную политику против России.