США передадут Украине речные катера: какие задачи они будут выполнять

США предоставят новый пакет военной помощи для Украины. Среди вооружения и военной техники, которая должна прийти к нам, есть речные катера. Можно предположить, что их может использовать ВСУ при форсировании Днепра в Херсонской области.

Военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан считает, что лучше было бы использовать их для освобождения временно оккупированного Крыма. Об этом он рассказал 24 Каналу.

Смотрите также Настраивают на победу, – Ступак об "одном шансе на успешное контрнаступление ВСУ"

Именно то, что нужно

Он объяснил, что речные катера будут нужны во время деоккупации Крыма, в частности, при форсировании озера Сиваш.

Речные катера бронированы, они выполняют определенные задачи огневого поражения – на нем могут быть пулеметы крупнокалиберные и зенитные. Разумеется, также на них можно перебрасывать силы и средства оперативно-тактических групп военной разведки. Именно то, что нам нужно во время захода в Крым,

– подчеркнул военный эксперт.

По его словам, форсировать Днепр катерами нет смысла. Оптимальный вариант его форсировки – в районе Новой Каховки.

Там уже этими вопросами занимаются несколько месяцев – на Левом берегу Днепра в районе Новой Каховки работают специалисты Главного управления разведки Украины.

Военный эксперт объяснил цель предоставления Украине речных катеров: смотрите видео

Через дамбу Каховского водохранилища форсировать Днепр, переправившись на Левый берег, продолжать марш-бросок в сторону Армянска – это уже Крым. Более 70 километров – 1,5 –2 танковых перехода – и дальше уже работать в Крыму,

– объяснил он.

По мнению Романа Свитана, после этого потребуются катера, потому что заход в Крым будет осуществляться также морским путем – через озеро Сиваш и по морю в режиме каботажного плавания.

Что известно о новой военной помощи Украине от США