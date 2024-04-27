Предвыборные бои: действительно ли пакет помощи от США может быть последним

В США утвердили долгожданный для Украины пакет помощи на 61 миллиард долларов. Однако некоторые республиканцы утверждают, что он может стать последним.

Политолог Владимир Фесенко в разговоре с 24 Каналом объяснил, какую основу имеет такая риторика. Более того – стоит учитывать, кто именно делает такие заявления.

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Будет ли еще помощь Украине

Так что, соответствующее заявление сделал сенатор Джей Ди Вэнс, который в Сенате возглавляет оппозицию республиканцев и выступает против помощи Украине. Поэтому это исключительная его позиция и некоторых групп республиканцев.

"Тот законопроект, который был проголосован Конгрессом США, нижней палатой и Сенатом – это был законопроект, инициированный республиканцами. Поэтому говорить, что они против и не будет больше помощи – не совсем соответствует действительности. Есть разные позиции", – заметил Фесенко.

Он объяснил, что голосование за законопроект в нижней палате показывает, более половины республиканцев проголосовали против. Чуть меньше половины проголосовали за.

Автором законопроекта был Майк Джонсон. Он – республиканец. Даже Трамп поддерживает помощь Украине. Да, говорит, что ее следует предоставлять в кредит, но поддерживает. Потому что мнение Трампа является определяющим в этой партии. Даже та часть республиканцев, проголосовавших против, они против экономической и гуманитарной помощи. А военную они поддерживают,

– сказал политолог.

Руководители профильных оборонных комитетов– тоже представители республиканской партии. Но они сторонники поддержки Украины и, к примеру, поспособствовали оказанию ракет ATACMS.

"Здесь безусловно предвыборные бои между республиканцами и демократами. Таким образом республиканцы атакуют Байдена, чтобы продемонстрировать нерешительность и непоследовательность поддержки Украины. Но, в общем, они поддерживают. Риски есть – у республиканской партии нет единства. Но есть решающий фактор – Трамп дал добро. Если он победит на выборах, это должно понимать важность поддержки Украины не только для сдерживания России. Если США не будут сдерживать Россию, Китай не будет уважать США. Поэтому Трамп должен демонстрировать решительность", – добавил Фесенко.

Поэтому трудно прогнозировать тему последующей военной помощи. В США финансовый год начинается 1 октября, а уже в ноябре стартуют президентские гонки, которые изменят не только президента, но и состав нижней палаты. Потому за следующий пакет могут голосовать уже в следующем году.

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