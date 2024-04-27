Політолог Володимир Фесенко у розмові з 24 Каналом пояснив, яке підґрунтя має така риторика. Ба більше – варто зважати на того, хто саме робить такі заяви.

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Чи буде ще допомога Україні

Тож, відповідну заяву зробив сенатор Джей Ді Венс, який в Сенаті очолює опозицію республіканців і виступає проти допомоги Україні. Тому це виняткового його позиція і деяких груп республіканців.

"Той законопроєкт, який був проголосований Конгресом США, нижньою палатою і Сенатом – це був законопроєкт, ініційований республіканцями. Тому казати, що вони проти і не буде більше допомоги – не зовсім відповідає дійсності. Є різні позиції", – зауважив Фесенко.

Він пояснив, що голосування за законопроєкт у нижній палаті показує, що більше половини республіканців проголосували проти. Трохи менше половини проголосували за.

Автором законопроєкту був Майк Джонсон. Він – республіканець. Навіть Трамп підтримує допомогу Україні. Так, каже, що її варто надавати в кредит, але підтримує. Тому що думка Трампа є визначальною у цій партії. Навіть та частина республіканців, які проголосували проти, вони проти економічної і гуманітарної допомоги. А воєнну вони підтримують,

– сказав політолог.

Керівники профільних оборонних комітетів – теж представники республіканської партії. Але вони прихильники підтримки України і, наприклад, посприяли наданню ракет ATACMS.

"Тут безумовно є передвиборчі бої між республіканцями і демократами. Таким чином республіканці атакують Байдена, щоб продемонструвати нерішучість і непослідовність підтримки України. Але загалом вони підтримують. Ризики є – у республіканській партії немає єдності. Але є вирішальний чинник – Трамп дав добро. Якщо він переможе на виборах, то має розуміти важливість підтримки України не тільки для стримування Росії. Якщо США не будуть стримувати Росію, Китай не поважатиме США. Тому Трамп має демонструвати рішучість", – додав Фесенко.

Тому загалом важко прогнозувати тему наступної військової допомоги. У США фінансовий рік починається 1 жовтня, а вже у листопаді стартують президентські перегони, які змінять не лише президента, але й склад нижньої палати. Тому за наступний пакет можуть голосувати вже наступного року.

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