Может ли Трамп оказать большую поддержку Украине на фоне террористических атак России
- Трамп не хочет предоставлять Украине военную помощь. Он считает, что война в Украине является ответственностью Европы.
- Президент США хочет организовать мирные переговоры. Но Россия вообще в них не заинтересована.
- Директор магистерской программы Global Management AUK Марк Войджер предположил, может ли Трамп усилить военную помощь для Украины.
Сейчас президент США Дональд Трамп не хочет предоставлять Украине военную помощь. Параллельно Россия продолжает убивать украинцев. И Штаты на это не реагируют.
Об этом в эфире 24 Канала говорил директор магистерской программы Global Management AUK Марк Войджер, прокомментировав удар по Кривому Рогу. По его словам, Трамп смотрит на войну в Украине под "своим" углом.
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Может ли Трамп усилить военную помощь
Как отметил Войджер, Трамп считает, что Украина – это ответственность Европы. Поэтому именно там должны разбираться с дальнейшей поддержкой нашего государства. Трамп же пытается организовать мирные переговоры, но Россия вообще в них не заинтересована.
Нужна политическая воля. Не вижу, что Трамп действительно хочет давить на Путина. Он наоборот идет ему на уступки, чтобы перезапустить отношения. У него есть иллюзорная надежда, что так США смогут отделить Россию от Китая. Абсурд,
– сказал Войджер.
Украине же важно продолжать работать с Соединенными Штатами. Есть много разных аналитических центров, университетов, которые не поддерживают позицию Трампа относительно войны, которую развязала Россия.
Нельзя забывать о работе в информационном пространстве. Американцы также могут давить на своих конгрессменов, чтобы они продвигали вопрос поддержки Украины.
Напомним, 4 апреля Россия ударила баллистикой по одному из микрорайонов Кривого Рога. Ракета прилетела рядом с детской площадкой. В результате российского удара погибло 18 человек. Среди них – 9 детей.