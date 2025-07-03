У Зеленского раскрыли все, что известно об "остановке" передачи оружия от США

Западные СМИ пишут, что Вашингтон якобы приостановил поставки ВСУ некоторых видов вооружения. Сегодня МИД и Минобороны Украины активно сотрудничают с официальными представителями США на тему военной помощи нашему государству.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, подчеркнув, что официальных сообщений на сайте Пентагона и Белого дома о приостановлении поставок оружия для ВСУ нет. Все, что обсуждается вокруг этой темы – это журналистские заявления со ссылкой на анонимные источники.

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Какие виды оружия являются критически важными для Украины

Подоляк объяснил, что сейчас говорится о контрактах, которые были проголосованы в Конгрессе и утверждены во времена бывшей американской администрации. Соответственно, их срок завершался, но они все еще работали. Он отметил на том, что разговоры о якобы остановке предоставления военной поддержки со стороны США подыгрывают российской пропаганде.

"Она уже устами Пескова начала говорить о том, что война быстро закончится и Россия убьет больше украинцев, как только страны Запада (США, Европа) перестанут помогать Украине защищать гражданское население. Типа, тогда Россия начнет их массово убивать и Украина согласится на ультимативные требования – перестать существовать", – озвучил Подоляк.

Советник руководителя ОПУ подчеркнул, что не все настолько критично по поставкам, однако есть то, что крайне важно получить нашему государству – это в первую очередь противоракеты к системам Patriot, потому что их изготавливают в США, как и снаряды к реактивным системам HIMARS.

Это уникальное оружие, которое только США могут в масштабах нам предоставлять. Учитывая количество ракетно-дронных ударов России по гражданскому населению, которые мир видит, прекращение поставок критически важных видов оружия будет выглядеть репутационно крайне тяжело для США,

– подытожил Подоляк.

Напомним, президент Украины Зеленский озвучил, что планирует провести разговор с американским лидером Трампом на тему военной помощи. Он отметил, что Украина рассчитывает на ее продолжение со стороны Соединенных Штатов, поскольку есть такие виды вооружения, которые европейские партнеры предоставить нашему государству не могут.