Трамп снял все маски: какая на самом деле позиция республиканцев по поводу помощи Украине

Наше государство ожидает решения о принятии военной помощи от США на сумму 60 миллиардов долларов. Сейчас эти средства заблокированы в Конгрессе, пока республиканцы и демократы не могут согласовать вопрос миграционной политики.

Российский публицист из США Андрей Пионтковский рассказал 24 Каналу, что существенное влияние в этой ситуации имеет Дональд Трамп. Многие республиканцы его боятся, а он в свою очередь не хочет, чтобы Украина получила деньги.

Читайте также Давление Трампа усиливается: как политические манипуляции в США затягивают помощь Украине

Республиканцы также поддерживают Украину

"Дональд Трамп стремится, чтобы Украина осталась без денег. Он уже снял все маски", – заметил Андрей Пионтковский.

Стоит вспомнить, что говорил спикер Палаты представителей, республиканец Майкл Джонсон в декабре 2023 года, когда в США прилетел Владимир Зеленский. Он уверял, что помощь Украине надо предоставить, а путинскую агрессию остановить. Но республиканцы решили воспользоваться прекрасной возможностью – заставить демократов принять их позицию по границе с Мексикой. Тогда они обещают проголосовать за помощь Украине.

Демократы пошли на все возможные уступки по границе. Республиканцы говорят, что не только получили все, что хотели, но и достигли изменения мышления у их коллег-демократов. Это большое достижение, но его хочет сорвать Дональд Трамп, который требует, чтобы за законопроект не голосовали,

– подчеркнул Пионтковский.

Кроме изменений на границе, этот документ предусматривает выделение 108 миллиардов долларов на различные цели, в частности более 60 миллиардов должны были направить Украине. Также деньги планировали направить Израилю, Тайваню, пострадавшим в Секторе Газа.

Голосование за законопроект перенесли. По словам Пионтковского, республиканцы хотят убедить как можно больше своих коллег-сенаторов поддержать решение. Однако, спикер Палаты представителей Майкл Джонсон абсолютно напуган Трампом. Он боится, что его снимут с должности, если поставит документ на голосование.

Сторонники Украины приняли процедурное решение: сперва законопроект примет Сенат и направит на утверждение в Палату представителей. То, что принято в Сенате – уже не дело Майкла Джонсона. Он будет обязан поставить его на голосование,

– рассказал российский публицист из США.

Он добавил, что есть еще одна парадоксальная ситуация: большинство республиканцев в Палате представителей не только сторонники Украины – они еще и неоднократно критиковали Джозефа Байдена из-за недостаточной помощи нашему государству. Но, к сожалению, присутствует "фактор Трампа", который имеет мощное влияние.

Что известно о помощи Украине от США