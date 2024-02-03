В США политическая ситуация сложнее, чем в ЕС: на каком этапе вопрос предоставления помощи Украине

Республиканцам и демократам не удается достичь компромисса по вопросам миграционной политики и мексиканской границы. Именно поэтому военная помощь для Украины, Израиля и Тайваня до сих пор остается заблокированной в Конгрессе.

Политолог Владимир Фесенко рассказал 24 Каналу, что более прогнозируемой и ожидаемой была помощь от ЕС на сумму 50 миллиардов евро. Это решение уже приняли, поэтому Украина получит эти деньги в течение четырех лет.

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В чем проблема с помощью от США

Если бы Европейский совет не смог выделить средства, то у лидеров ЕС еще оставались другие, запасные сценарии. Поэтому было понимание, как надо действовать в различных ситуациях. В США такой вариант невозможен.

В Конгрессе ситуация сложнее и более противоречива. Сейчас готовится определенное компромиссное решение, за которое должны голосовать в Сенате. Но главная проблема будет заключаться в нижней палате Конгресса и позиции спикера,

– рассказал Владимир Фесенко.

Спикер нижней палаты является представителем республиканской партии, еще и так называемого "трампийского крыла". Но он поддерживает Украину и регулярно заявляет, что такую политику надо продолжать. Впрочем сейчас конгрессмены больше зациклены на внутренних конфликтах, в частности на вопросе границы с Мексикой.

Если в Сенате рассмотрят вопрос, проголосуют за него, тогда это будет положительной предпосылкой для предоставления средств. Позиция Белого дома остается неизменной. Там постоянно напоминают конгрессменам, что нельзя медлить с таким важным решением, ведь ситуация в Украине очень сложная.

Пока нет решения Конгресса, Белый дом пытается найти хотя бы частичные, но все-таки возможности предоставления военной помощи Украине, потому что 50 миллиардов евро – это помощь бюджетная, институциональная, она идет от Евросоюза по другим каналам,

– подчеркнул политолог.

В США ищут способы, чтобы передать именно военную помощь и используют для этого другие страны. Например, есть увеличение помощи со стороны Германии, европейских стран, которые не входят в ЕС. В частности, Великобритании, Норвегии.

Также есть договоренности США с Грецией о том, что эта страна подготовит для нас пакет небольшой, но важной помощи. Туда должны войти снаряды, ракеты, некоторые другие виды оружия. Это должно хоть частично компенсировать задержки со стороны Соединенных Штатов.

Политическая воля, чтобы поддерживать Украину вне всякого сомнения есть, но этому сейчас мешает нынешняя политическая конъюнктура в США и обострение предвыборной борьбы,

– подчеркнул Фесенко.

Военная помощь от США: что известно