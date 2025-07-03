Зеленский сделал новое заявление о приостановлении поставок оружия от США
- США приостановили поставку Украине части критически важного вооружения, в том числе ракет для систем ПВО Patriot.
- Президент Зеленский подчеркнул, что Украина рассчитывает на продолжение американской поддержки, поскольку некоторые вооружения Европа не может предоставить.
США приостановили поставки Украине части вооружения, которое является для нее критически важным. Президент Зеленский прокомментировал эту неприятную ситуацию.
3 июля президент Зеленский находится с визитом в Дании. Совместно с премьером страны Мэтте Фредериксен, президентом Европейского совета Антониу Коштой и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен он пообщался со СМИ, передает 24 Канал.
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Пауза в вооружении для Украины
Глава государства подчеркнул, что Украина рассчитывает на продолжение американской поддержки. Он отметил, что есть определенные виды вооружения, которые Европа, к сожалению, не может предоставить. Прежде всего, речь идет о ракетах для Patriot, системы ПВО.
Киев возлагается и на собственное украинское производство. "Нам нужно для него большее финансирование", – добавил политик.
Он также отметил, что завтра или в ближайшие дни проведет телефонный разговор с Трампом по вопросу помощи.
Напомним, что Соединенные Штаты приостановили поставку некоторой военной помощи Украине, чтобы оценить состояние своих запасов оружия. В Пентагоне считают, что администрация Байдена бездумно раздавала оружие четыре года, не оценивая свои запасы.