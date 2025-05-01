Теперь будет иначе: соглашение о недрах предусматривает новую модель военной помощи Украине от США

Украина и США приближаются к подписанию соглашения о полезных ископаемых. Один из его пунктов предусматривает, что только будущая военная помощь США, которая будет предоставлена уже после подписания договора, будет учитываться как взнос в фонд.

Глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко рассказал 24 Каналу, что условие, появившееся в соглашении о полезных ископаемых, предусматривает совсем другую модель военной помощи Украине, чем была раньше. Также премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что это соглашение включает взносы в фонд, который в течение 10 лет будет инвестировать в развитие и восстановление нашей страны.

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Можем ставить требования

Божко отметил, что ранее речь шла о передаче Украине вооружений на в основном на безвозмездной основе.

В этом случае – определенная бартерная сделка. Украина предоставляет возможности для США разрабатывать полезные ископаемые, критическое сырье, а в обмен получает вооружение,

– объяснил он.

Фактически это гибридная форма покупки, в которой, по его словам, нет ничего плохого, потому что это соответствует текущим интересам США.

Белый дом не хочет поддерживать Украину оружием бесплатно. Это важно,

– отметил глава Центра политических студий "Доктрина".

Соединенные Штаты, по его словам, не переводили Украину в разряд экзистенциальных врагов. Также она не союзник Китая. В то же время Москва все еще не демонстрирует готовности выйти из положения партнера Пекина.

Соответственно США сейчас будут способны вооруженно поддерживать Украину на основании четкой финансово-экономической основы. Это также предоставит дополнительные возможности американским оборонным компаниям, которые получат заказами.

Важно понимать, что когда Украине дают военную помощь бесплатно, то получаем то, что дали,

– подчеркнул Ярослав Божко.

Когда же будет действовать более коммерчески чувствительная модель, которая предусматривает оплату со стороны нашей страны, это с одной стороны означает большие расходы, а с другой – дает Украине больше возможностей ставить требования к качеству такой военной помощи.

Напомним, что по данным Bloomberg, проект соглашения по ископаемым между Украиной и США предусматривает создание условия для увеличения инвестиций в "горнодобывающую промышленность, энергетику и смежные технологии в Украине".

В то же время Соединенные Штаты признают стремление нашей страны, чтобы соглашение не противоречило ее планам по вступлению в Европейский Союз. Ранее этот вопрос был принципиальным для Украины в переговорном процессе.

Также соглашение "укрепляет стратегическое партнерство между сторонами для долгосрочной реконструкции и модернизации Украины" после масштабных разрушений, которые вызвала полномасштабная агрессия России.