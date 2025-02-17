Трамп говорит, что готов разрешить Европе покупать американское оружие для Украины, – СМИ

Дональд Трамп заявил, что готов разрешить Европе покупать произведенное в США оружие. Его в конце концов союзники могут передать Украине.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова президента США, которые цитирует издание Bloomberg.

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Какую возможность дает Трамп для Европы по помощи Украине

Журналисты пишут, что разрешение Трампа для Европы по покупке американского оружия потенциально позволит Украине использовать помощь, даже если США прекращают военную поддержку страны, поскольку Трамп пытается договориться о прекращении трехлетней войны.

Трамп ответил "да" в воскресенье на вопрос журналистов о подобной перспективе. Это открывает двери для того, чтобы Украина имела доступ к американскому оружию, даже если Трамп прекратит помощь от США, – говорится в материале.

Журналисты отметили, осуществится ли сценарий – неизвестно. Но Трамп также давил на Европу, чтобы она вкладывала больше усилий для усиления своей обороны, включая Украину.

Администрация Трампа также сообщила западным союзникам, что хочет, чтобы те покупали американское оружие и военную технику, чтобы сохранить НАТО. Команда президента США также отметила, что хочет, чтобы Европа покупала больше американских энергоносителей.

К слову, после ряда заявлений Дональда Трампа президент Франции Эммануэль Макрон созывает экстренный саммит в Париже 17 февраля для европейских лидеров. Там обсудят вызовы, которые ставит перед континентом президент США.