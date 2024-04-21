"У нас будет шанс на победу": Зеленский отреагировал на решение Конгресса

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность политическим лидерам США за одобрение пакета помощи для Украины. По его словам, она может дать стране шанс на победу в войне с Россией.

В субботу, 21 апреля, Палата представителей приняла законопроект о предоставлении Украине помощи в размере 60,8 миллиардов долларов. Согласно сообщению от "Голоса Америки", все внесенные поправки к законопроекту о помощи Украине были отвергнуты.

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"Эта поддержка действительно укрепит Вооруженные силы"

Зеленский выразил свою благодарность политическим лидерам США за принятие законопроекта о помощи Украине. По его словам, эта помощь может стать ключевым фактором в победе над Россией.

Я думаю, что эта поддержка действительно укрепит Вооруженные силы, я молюсь, и у нас будет шанс на победу, если Украина действительно получит оружие, которая нам так нужна, которая очень нужны тысячам солдат,

– заявил глава государства.

Президент также выразил уверенность в том, что эта помощь поможет стабилизировать ситуацию на фронте и взять инициативу в свои руки.

Помощь от США: что известно

Глава Пентагона Ллойд Остин выразил свою поддержку принятому законопроекту с помощью Украине от США. По его мнению, это решение свидетельствует о стойкости Америки в поддержке своих союзников.

Поддержка от США отразится на обстановке на передовой в ближайшие недели. В течение этого времени российские силы могут увеличить интенсивность нападений.

Аналитики из Института изучения войны высказали мнение, что до июня 2024 года ВСУ могут получить значительное улучшение в своем операционном состоянии. Они отметили, что по словам руководителя ГУР МО Украины Кирилла Буданова, именно в июне может начаться наступление со стороны России.

Ожидается, что законопроекты Палаты представителей будут утверждены Сенатом уже на этой неделе.