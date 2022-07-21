50 тысяч артиллерийских снарядов и беспилотники: Британия анонсировала новую помощь

В Британии был обнародован новый пакет военной помощи для Украины. В ближайшие недели ВСУ передадут 50 тысяч артиллерийских снарядов и беспилотники.

Также Лондон передаст Киеву десятки артиллерийских систем. Об этом рассказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес в обновленном отчете в парламент.

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Какое вооружение должны передать британцы для ВСУ:

свыше 20 155-миллиметровых самоходных установок M109,

36 105-миллиметровых артиллерийских установок L119,

радиолокационные системы контрбатарейной борьбы,

более 50 000 боеприпасов для существующей в Украине артиллерии советских времен.

Также Лондон должен передать 1600 единиц противотанкового оружия, говорится и о беспилотниках с сотнями боеприпасов.

Масштабы и ассортимент предоставляемого нами оборудования демонстрируют силу нашей решимости. Вместе с нашими международными партнерами мы обеспечим, чтобы у Украины были инструменты для защиты своей страны от незаконного вторжения путина,

– подчеркнул Бен Уоллес.

В Украину ранее уже отправили около 7 тысяч единиц противотанкового оружия

В Украину британцы отправили уже 6900 единиц противотанкового оружия. Речь прежде всего о NLAW, Javelin, Brimstone. Должны были поступить 16 тысяч артиллерийских снарядов, шесть машин Stormer с зенитными ракетными установками Starstreak и сотни ракет.

Также были переданы морские ракеты Brimstone, реактивные системы залпового огня, 120 боевых бронированных машин и большое количество нелетальной помощи. Это 82 000 шлемов, 8 450 комплектов бронежилетов и более 5 000 приборов ночного видения.

В июне Борис Джонсон сообщил, что Великобритания предоставит Украине еще один миллиард фунтов стерлингов военной поддержки. Также Великобритания начала масштабную подготовку украинских солдат.

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Военная помощь от западных партнеров: последние новости

Президент Владимир Зеленский анонсировал договоренности по системам ПВО для Украины. Он отметил, что некоторые успехи есть, однако нужен еще лучший уровень защиты.

Накануне новый пакет помощи объявила Литва. Речь идет о дополнительных бронетранспортерах M113 и M577, а также боеприпасах.

Очередной транш военной помощи согласовал 18 июля и Евросоюз. Речь идет о 500 миллионах евро.

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