Решение о капитуляции Путина уже принято и никакие фокусы ему не помогут, – Пионтковский

Украина наконец-то получит от международных партнеров западные БМП и даже колесные танки, которые предоставит Франция. Запад снимает с себя самоограничение по передаче наступательного оружия. И это отличные новости для Украины.

Об этом 24 Каналу рассказал российский публицист Андрей Пионтковский. По его словам, международная помощь для Украины вышла на новый уровень. Киев наконец-то получает важную для контрнаступательных операций бронетехнику.

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Главное, что весь Запад снял наложенное на себя самоограничение, ни в коем случае не предоставлять ударные средства, которые могут доставать территорию России и танки как наступательное оружие. Барьеров нет. Будут передавать то, что нужно для конкретных наступлений. Это – новый этап в отношениях Украины и США, и международных партнеров,

– заметил Пионтковский.

Это большая заслуга и ВСУ, и дипломатов, и украинского руководства. Международные партнеры воспринимают Украину не как просителя, а как государство, защищающее Запад от российской агрессии.

Запад решил, что Путин должен капитулировать

Как подчеркнул Пионтковский, союз западных государств и Украины наконец оформился. Тут следует упомянуть важные тезисы президента Владимира Зеленского, что Украина становится лидером свободного мира, который "разбудил" Запад и помог ему не бояться Владимира Путина и его шантажа.

Фактически сейчас Запад принял важное решение о безусловной капитуляции Путина. И никакие фокусы с рождественским перемирием ему уже не помогут.

Насколько важен для Украины пакет помощи от Запада: смотрите видео

Украина получит важный пакет помощи от США: коротко