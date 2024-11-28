Южная Корея отказалась продать оружие Украине, – СМИ

Сеул не будет продавать Украине оружие из-за рисков нарушения закона. Правительство страны стремится сохранить нейтральную позицию в условиях войны.

Южная Корея не согласилась продавать Украине вооружение, объясняя это законодательными ограничениями и внутренними причинами. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на SBS.

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Почему Южная Корея не предоставит оружие Украине

Украинский представитель, который встретился с президентом Юн Сок Йолем и министром обороны, поднял вопрос о возможности закупки систем Cheongung и других видов оружия. Однако Сеул заявил, что экспорт военной техники в зоны активных боевых действий противоречит их законодательству, в частности закону о внешней торговле.

Представители оборонных предприятий подтвердили, что запросы касались не только систем ПВО, но и артиллерийских радаров и боеприпасов. Однако правительство Южной Кореи рекомендовало компаниям воздержаться от любых переговоров с украинской стороной. В частности, из-за высокого спроса на экспортные образцы вооружений, таких как K9 или Cheongung, поскольку в стране отсутствуют запасы для их передачи Украине.

В Сеуле также отметили важность сохранения сотрудничества с дружественными странами, такими как США, и продолжение мониторинга военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей. При нынешних обстоятельствах правительство придерживается нейтральной позиции по поставкам оружия Украине.

Что известно о встрече между украинской и южнокорейской сторонами