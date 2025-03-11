Не из-за ссоры с Трампом: почему США на самом деле прекратили военную помощь Украине

Соединенные Штаты приостановили военную помощь для Украины после встречи Зеленского с Трампом в конце февраля. Но вполне вероятно, что такой шаг они запланировали задолго до этого.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун. По его мнению, прекращение поставок оружия и передачи разведданных вполне могло быть спланированной акцией, которая вообще не была связана с встречей Зеленского с Трампом.

К теме СМИ рассказали, чему был посвящен первый раунд переговоров в Саудовской Аравии

Трамп вполне мог такое сделать

Как отметил Джигун, встреча Зеленского и Трампа могла стать лишь поводом, а не причиной, чтобы приостановить военную помощь. Президент США здесь использует одну из не слишком красивых переговорных тактик.

Трамп мог ее научиться во время своей не слишком успешной бизнес-деятельности. Речь идет о том, что уступки с одной стороны приводят к тому, что другая сторона хочет, чтобы уступки были еще большими. Сейчас речь не идет только о подписании соглашения вернет военную помощь. Пока говорят даже не о возвращении всей помощи, а только о разведывательных данных,

– сказал Джигун.

Вполне вероятно, что для возвращения помощи Трамп захочет дополнительные уступки от Украины. И действительно цинично давить на государство, которое стало жертвой полномасштабной войны. Это абсолютно недружественные шаги со стороны Соединенных Штатов.

Трамп – человек, который не живет категориями добра или зла или ценностей. Он пользуется позициями целесообразности и нецелесообразности. Если ему кажется, что сегодня шантажировать Украину целесообразно, то он и люди из его окружения, которые еще несколько лет назад поддерживали Украину, будут это делать,

– подчеркнул Джигун.

Напомним, 11 марта продолжается встреча украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии. Уже есть определенные детали, что там обсуждали.