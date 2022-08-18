Украине, вероятно, не поставляют ATACMS по одной причине: объяснение военного эксперта

Украинским военным необходимы ракеты ATACMS, имеющие дальность до 300 километров, для того, чтобы эффективно уничтожать оккупантов. Однако наши союзники не спешат их поставлять.

Это может быть связано с тем, что американцы не желают забивать канал логистики. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Defense Express Иван Киричевский.

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Почему США не предоставляют нам ATACMS

По его словам, имеющийся канал логистики должен работать, чтобы нам регулярно подходили управляемые ракеты к HIMARS, которые уже есть у украинских военных.

Американцы были удивлены, как украинские военные используют HIMARS – артиллерийскую систему, предназначенную для поддержки войск. Так, Вооруженные Силы Украинцы придумали новую тактику и применяют их как оперативно-тактические комплексы.

Именно поэтому Соединенные Штаты долго думали над тем, как наладить бесперебойную поставку нам ракет такого типа. Наши союзники стремятся создать такую ситуацию, когда "ракеты к HIMARS никогда не закончатся".

Когда можно будет переходить к забиванию россиян большим калибром, тогда уже нам могут подойти ATACMS,

– заметил военный эксперт.

Зачем нам нужны эти ракеты

Киричевский отметил, что Украине необходимы ATACMS, потому что "оперативные возможности бросать окурки в Крыму не безграничны". Эти ракеты будут необходимы Вооруженным Силам, если встанет вопрос уничтожения Крымского моста.

По словам эксперта, есть расчет, что все ATACMS мы за войну использовать не успеем. Поэтому они понадобятся, чтобы сформировать ракетный щит для Украины уже после победы, ведь россия неоднократно била по ракетным предприятиям нашего государства, в частности по Южному машиностроительному заводу.

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Какое оружие уже предоставили Украине союзники