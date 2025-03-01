Президент Литвы объяснил, что ЕС немедленно надо сделать для увеличения поддержки Украины

Президент Литвы Гитанас Науседа назвал шаги, которые Евросоюз должен сделать немедленно для увеличения помощи Украине. Также литовский глава объяснил, что нужно для усиления обороноспособности Европы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Гитанаса Науседы в соцсети Х.

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Что Науседа предлагает сделать ЕС для усиления Украины

Гитанас Науседа заявил, что Европа должна действовать быстро сейчас.

По словам литовского президента, чтобы усилить Украину Европейский Союз должен:

немедленно использовать замороженные российские активы для поддержки украинских военных;

предоставить 20 миллиардов евро дополнительной оборонной помощи, как предложила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен;

обсудить размещение в Украине европейских миротворческих сил.

Также Науседа предложил шаги действий для усиления обороноспособности ЕС. Для этого надо:

чтобы государства-члены блока больше инвестировали в оборону;

значительно укрепить европейскую оборонную промышленность;

выделить больше средств для портфолио комиссара по вопросам обороны и космоса Андрюса Кубилюса,

реализовывать совместные проекты с Британией и Норвегией.

Президент Литвы резюмировал, что обсудит эти предложения 2 марта с британским премьером Киром Стармером. Науседа также отметил, что именно на специальной встрече Евросовета 6 марта должны быть приняты важные решения.

К слову, Кир Стармер 2 марта организует европейский саммит в Лондоне по Украине, но лидеров стран Балтии туда не пригласили. Это вызвало серьезное недовольство среди этих стран, а также опасения, что в России обязательно обратят внимание на отсутствие лидеров балтийских стран на этом мероприятии.