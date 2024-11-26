Какую ценную сделку Украина могла бы предложить Трампу

Главное, что Украина вносит в порядок американской архитектуры в мире – это армия. После завершения войны украинские солдаты могут стать заменителем части американских сил в Европе.

Украинская армия должна финансироваться Европой, а поставлять вооружение должны США. Такое мнение 24 Каналу озвучил бывший секретарь Польской делегации в Парламенте НАТО Петр Кульпа.

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"Главное, что Украина вносит в порядок американской архитектуры в мире – это армия, которая, по плану Трампа, будет использована не только как щит Европы. Также как заменитель части американских сил в Европе, которая будет финансироваться Европой, но поставляться американским вооружением. Эта армия является ключевым фактором", – считает он.

Главное – это ВСУ

Петр Кульпа отметил, что главный гарант того, что Украине придут с помощью и будут защищать – это инвестиции. Например, в Польше, когда вступали в НАТО, смотрели, чтобы привлечь очень много инвестиций, особенно американских. Для того, чтобы крупные корпорации напрямую заходили в Польшу, потому что это предпосылка, что в случае проблем будет поддержка со стороны США.

Но главное – это ВСУ. Когда будет приостановлена кинетическая война, украинские солдаты станут солдатами Европы. Будут получать зарплаты на деньги, которые будет предоставлять Европа,

– предположил экс-секретарь Польской делегации в Парламенте НАТО.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наше государство готово рассмотреть различные варианты по завершению войны от разных стран. В частности, украинский лидер хочет увидеть предложения новоизбранного президента США Дональда Трампа. По его мнению, их можно будет увидеть уже в январе 2025 года. Также команды работают над возможной встречей Зеленского и Трампа.