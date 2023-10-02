Это наше послание Путину, – в Белом доме анонсировали новый пакет помощи Украине

Соединенные Штаты еще раз подтвердили поддержку Украины в борьбе против российской армии. В частности, американские власти планируют вскоре объявить новый пакет помощи нашему государству.

Об этом во время брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин-Жан Пьер. Она также подчеркнула, что США будут помогать Украине столько, сколько потребуется, информирует 24 Канал.

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США готовят новый пакет помощи Украине

Представитель Белого дома подчеркнула, что этот пакет помощи "станет сигналом" того, что Соединенные Штаты продолжают поддерживать Украину в ее борьбе за свободу и суверенитет.

"Скоро мы объявим о еще одном пакете помощи для Украины, чтобы засвидетельствовать нашу постоянную поддержку храброго народа Украины", – сказала она.

Кроме того, от имени всей администрации Жан-Пьер сделала послание Путину, что Украина поддерживает весь западный мир. В частности, она подчеркнула, что Джо Байден создал коалицию из 50 стран, помогающих украинской армии.

Вот наше послание. За Украиной стоит сильная, очень сильная международная коалиция. И если Путин думает, что сможет продержаться дольше, чем мы, то он ошибается,

– заметила спикера.

В заключение она отметила, что вторжение России в Украину осудили более 140 стран мира. Это также показывает, что США и все цивилизованные государства поддерживают и помогают украинской армии бороться со злом.

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