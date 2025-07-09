Все не так просто: могли ли США приостанавливать помощь Украине из-за дефицита ракет для Patriot

СМИ предполагали, что Соединенные Штаты приостановили военную помощь для Украины из-за недостатка ракет Patriot. Якобы у США осталось лишь 25% этих ракет от необходимого количества, потому что они исчерпали запасы на Ближнем Востоке. Но это очень сомнительная информация.

Об этом 24 Каналу рассказал израильский военный обозреватель Давид Шарп, заметив, что тут важна формулировка. Вряд ли Штаты опустошили свои запасы ракет до Patriot до уровня 25% от необходимого.

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Есть ли у США нехватка ракет к Patriot

Как отметил Шарп, когда говорят о ракетах к Patriot, то речь идет о PAC-3, которые способны сбивать баллистику. И тут трудно представить, что у Штатов был неприкосновенный запас, а они его потратили так, что осталось 25% от допустимого минимума.

Во время противостояния с Ираном США использовали другие ракеты. Также не слышал, чтобы их использовал Израиль. По Израилю запускали не те ракеты, против которых эффективны Patriot. По базе США в Катаре ударили 14 ракетами. Даже если США использовали 20 ракет к Patriot, то это вряд ли существенно опустошило запасы,

– отметил Шарп.

Вполне вероятно, что информация о 25% от минимума – это ложные данные. Или же в США считают, что в нынешних условиях им нужно нарастить количество этих ракет в собственных складах.

Еще один важный момент – завернули для Украины не только Patriot. Приостановили поставки и боеприпасов и ракет к другим системам, которые никак не относятся к противоракетной обороне. Поэтому не все так просто. Надеюсь, что в ближайшее время все прояснится,

– сказал Шарп.

Добавим, потом в Госдепе США сообщили, что возобновили поставки оружия в Украину. Сам Дональд Трамп говорил, что не знает, кто приостановил военную помощь для нашего государства. СМИ сообщали, что это решение единолично принял глава Пентагона Пит Гегсет, чем удивил и Конгресс, и Госдеп, и европейских союзников и Украину.