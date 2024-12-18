Средства, которые Байден не потратил на помощь Украине, могут перейти Трампу, – СМИ

В Пентагоне предполагают, что администрация президента США Джо Байдена не успеет потратить все остаточные деньги, которые Конгресс выделил на военную помощь Украине. В таком случае они могут перейти новоизбранному президенту США Дональду Трампу.

В рамках программы осталось около 5,6 миллиардов долларов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

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Предоставит ли администрация Байдена 5,6 миллиардов долларов для Украины

Высокопоставленная американского Минобороны говорит, что администрация Байдена планирует объявить о дополнительной военной помощи Украине до конца года. Однако она добавляет, что ускорить отправку помощи, которая осталась, на поле боя до начала работы администрации Трампа будет достаточно сложно.

Чиновница заметила, что администрация Байдена использует часть оставшихся средств. Это позволит передать запасы Пентагона Украине вместо того, чтобы ждать месяцы или даже годы, которые могут понадобиться оборонным подрядчикам для изготовления вооружений по новым контрактам.

Мы продолжим принимать пакеты помощи до конца каденции этой администрации. Но 5,6 миллиарда – это значительный объем полномочий, поэтому я, безусловно, предполагаю, что могут остаться полномочия, которые перейдут к следующей администрации и будут доступны к использованию,

– говорит чиновница.

Она добавила, что, вероятно, администрация Байдена также использует все 1,2 миллиарда долларов, которые остались в рамках Инициативы по оказанию помощи Украине в области безопасности, которая позволяет Киеву закупать товары в оборонной промышленности.

Издание отмечает, что пока остается открытым вопрос, использует ли администрация Трампа эти деньги на помощь Украине.

Ранее у Трампа высказались о поддержке Украины. Там заявили, что неограниченная помощь не будет способствовать завершению войны.

В то же время в Белом доме заявили, что стремятся использовать все остаточные средства, которые предусмотрены для поддержки Украины, до президентства Трампа, то есть до 20 января. Там также добавили, что пытаются ускорить оказание помощи и используют для этого все доступные ресурсы и полномочия.