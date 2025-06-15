США фактически прекращают военную помощь Украине, – The Telegraph

От представителей США звучат довольно пустые обещания относительно дальнейшей военной помощи. Соединенные Штаты хотят предоставлять меньше вооружения, ведь министр обороны Пит Хегсет подтвердил, что администрация Трампа имеет "совсем другой взгляд" на войну в Украине, чем Джо Байден.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph. США хотят вести "мирное урегулирование путем переговоров", что было бы хорошо для интересов обеих сторон.

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США могут прекратить помощь для Украины

Соединенные Штаты уже давно хотят, чтобы война Украины и России стала проблемой Европы, чтобы именно ЕС оказывал военную поддержку. Четкие послания об этом, по словам журналистов, звучали во время рассмотрения военного бюджета США на 2026 год.

Владимир Зеленский, узнав о планах США узнать о планах США сократить военную помощь Украине, выразил надежду, что такие сигналы не являются окончательными решениями.

С 2022 года США выделили для Украины около 74 миллиардов долларов. Партнеры предоставляли оборудование, такое как системы ПВО Patriot, ракеты ATACMS и HIMARS, дальнобойную артиллерию M777, танки, бронетехнику и кучу артиллерийских снарядов.

Большинство пакетов помощи Украина получила во времена президентства Джо Байдена. Но сейчас Киев рискует потерять самого могущественного и богатого партнера.

Теперь Украина может либо полагаться на помощь Европы, или покупать оружие американского производства за европейские деньги, или даже производить необходимое оружие на украинских заводах за счет европейских союзников.

К счастью для Украины, европейские лидеры неоднократно обещали взять на себя обязательства и выполнить то, за что Украине нужно бороться. Менее радостно, но на практике Европа, кажется, лучше обещает, чем делает реальные шаги,

– пишет издание.

В марте Верховный представитель ЕС по внешним отношениям Кая Каллас предложила пакет помощи Украине в размере 40 миллиардов евро на вооружение. Но, к сожалению, этот план был отклонен Венгрией, Словакией, Хорватией, Испанией и Италией.

Однако ЕС все же выделил 1 миллиард евро из Мирного фонда. Средства в него идут от российских активов. Украина может использовать эти средства, в частности, для производства оружия. Собственное вооружение сейчас удовлетворяет 50 процентов военных потребностей Украины. Более того, наша оборонная промышленность уже превосходит ЕС в производстве многих видов оружия.

Кроме того, некоторое украинское оборудование на самом деле лучше оружия из иностранных поставок, поскольку оно точнее адаптировано к конкретным потребностям ВСУ. Так украинская система радиоэлектронной борьбы "Лимма" превосходит российские и западные технологии в глушении российских бомб.

Издание пишет, что Украина в целом имеет техническое совершенство и потенциал, чтобы создавать мощное оружие. Но также Украине необходимо будет закупать артиллерийские снаряды к пулям и запасные части. А самой насущной военно-политической проблемой из всех является нехватка людей в армии.