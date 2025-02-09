Вопрос продолжения помощи Украине от США обсудят на этой неделе, советник Трампа

Новая администрация Трампа хочет компенсирования военной помощи Украине. Вопрос ее продления рассмотрят уже на следующей неделе.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой слова на советника президента США Майка Волца в эфире NBC News.

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Что Волц думает о продолжении военной помощи Украине

Нам нужно компенсировать эти расходы, и это будет партнерство с украинцами относительно их редкоземельных элементов, природных ресурсов, нефти и газа, а также покупка наших. Эти разговоры состоятся на этой неделе,

– отмечает Майк Волц.

По его мнению, основной принцип заключается в том, что европейские страны должны "владеть этим конфликтом в будущем". Советник Трампа отмечает, что президент собирается покончить с войной в Украине. А что касается гарантий безопасности, то США собираются делегировать этот вопрос Европе.

Кроме этого, у Майка Волца спросили, действительно ли Дональд Трамп 9 февраля имел разговор с Владимиром Путиным, на что полковник ответил, что "не вдается в детали". Однако он отметил, что на следующей неделе США обсудят, как завершить войну в Украине с европейскими лидерами.

Известно, что 12 февраля новый министр обороны Пит Хегсет посетит встречу в формате "Рамштайн" в Брюсселе. А спецпредставитель по вопросам Украины и России Кит Келлог и вице-президент Джей Ди Вэнс будут представлять США на конференции в Мюнхене. Однако представление плана Трампа там не планируется – несмотря на все слухи.