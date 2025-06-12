Есть 2 варианта: в каком случае Трамп предоставит Украине военную помощь

Сейчас Дональд Трамп не собирается продолжать военную помощь для Украины. Но есть как минимум 2 варианта, по которым он будет вынужден пойти на такое решение.

Об этом 24 Каналу рассказал доктор философии и политический эксперт Андрей Городницкий, отметив, что сейчас Трамп действует очень слабо в контексте военной помощи Украине и усилении давления на Россию. Не стоит надеяться на законопроект Линдси Грэма о 500% пошлины, ведь эти цифры нереалистичны.

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В каком случае Трамп окажет помощь Украине

Как отметил Городницкий, сейчас Трамп перебрасывает медийное внимание на внутреннюю ситуацию из США. Там уже рассказывает о "войнах" с эмигрантами, где он хочет получить крутую победу. И это, к сожалению, работает на его "ядерный" электорат.

Конечно, есть варианты, согласно которым Трамп пойдет на военную помощь для Украины. Нужно смотреть, как все будет развиваться.

Первый вариант – это ультраужасные события в результате действий России. Например, ужасные массовые убийства, хотя они и так их делают. Или же использование тактического или стратегического ядерного оружия. Это – крайние случаи,

– сказал Городницкий.

Другой вариант – падение поддержки Дональда Трампа. Сейчас значительная часть республиканцев боятся критиковать президента США, понимая, что у него большая поддержка. И любые плохие слова могут перечеркнуть кому-то карьеру.

Как только они увидят, что его поддержка ослабевает. А это будет нести риск для промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся в 2026 году. Тогда же они, вероятно, будут стоять на позициях, чтобы в дальнейшем поддерживать Украину. Им нужно будет показать, что Трамп должен действовать с позиции силы в отношении России,

– отметил Городницкий.

Добавим, недавно глава Пентагона Пит Гегсет заявил, что США намерены сократить бюджет для закупок оружия Украине на 2026 год. Так они хотят продавить "мирное соглашение".