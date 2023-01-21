В Украину первыми приедут немецкие танки, но это не будет зависеть от Берлина, – политолог

Берлин уже долгое время затягивает вопрос предоставления Киеву танков Leopard. Впрочем, они обязательно поступят на вооружение нашего государства, это только вопрос времени.

Более того, вероятнее всего, это не будет зависеть от Германии. Об этом 24 Каналу рассказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев.

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Украина получит Leopard, Германию дожмут

В Украину первыми приедут немецкие танки, но это не будет зависеть от Берлина,

– заметил эксперт Совета внешней политики "Украинская призма".

Так, сегодня мы видим позицию Польши, которая заявила, что предоставит нам немецкие танки Leopard, несмотря на позицию Германии. Ее позицию поддерживают и страны Балтии, которые также имеют на своей территории контингент из немецких танков.

По мнению политолога, Берлин обязательно дожмут в вопросе предоставления нашему государству Leopard. Следовательно, это только вопрос времени.

Краев отметил, что Украина обязательно получит немецкие танки: смотрите видео

Сколько времени нужно на доставку танков в Украину

Военный эксперт Алексей Гетьман в эфире 24 Канала отметил, что преимуществом получения Leopard является то, что они находятся в континентальной Европе. В отличие от, например, британских Challenger, которые еще предстоит продумать как доставить в Украину. Кроме того, это потребует больше времени.

"Если сегодня (20 января – 24 канал) будет принято решение, в частности, касательно поставок и логистики, то это даже не недели, а дни. Они могут доехать просто железнодорожным транспортом", – предположил военный эксперт.



Основные преимущества танков Leopard / Инфографика 24 Канала

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