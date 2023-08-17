Для противодействия дронам и не только: Британия договорилась о поставке Украине средств ПВО
Источник:Sky News
Минобороны Британии заключило три контракта на поставку Украине средств ПВО. Стоимость контрактов составляет более 90 миллионов фунтов стерлингов (115 миллионов долларов).
Самый большой контракт был заключен с норвежской оборонной компанией Kongsberg. Контракт на 56 миллионов фунтов предусматривает предоставление систем противодействия беспилотникам, которые Украина сможет использовать для выявления, отслеживания, уничтожения и нарушения работы российских БПЛА.
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Украина получит CORTEX Typhon
Среди прочего, речь идет о системе CORTEX Typhon, поставки которой в Норвегии анонсировали недавно.
Что известно о CORTEX TyphonКак пишет "Милитарный", это недавно разработанная система борьбы с дронами. Она состоит из программных и аппаратных решений компании Teledyne Flir (прицельные средства) и норвежской оборонной компании Kongsberg (речь идет о дистанционно управляемом модуле с пулеметом 12,7-мм) и бронетехники, на которую устанавливается все вышеупомянутое оборудование.
В варианте для Украины это будут бронемашины Dingo 2. По данным разработчиков, система обстреливает вражеские беспилотники из пулемета или "выводит БПЛА из строя другим способом".
Два других соглашения также касаются противовоздушной обороны, но Министерство обороны Британии не детализировало, о какой технике идет речь.
Соглашения заключили в рамках Международного фонда для Украины (IFU), который собрал более 770 миллионов фунтов стерлингов для оказания летальной и нелетальной военной поддержки Украине.
Украина усиливает ПВО: что известно
- Перед новым осенне-зимним сезоном украинцы опасаются, что Россия может снова начать массированно атаковать энергетическую инфраструктуру Украины.
- Спикер Воздушных сил Юрий Игнат высказал мнение, что в этот раз Россия, скорее всего, будет массировано атаковать "Шахедами", а не ракетами. Украина нуждается в системах ПВО разного радиуса действия, чтобы противостоять и ракетам, и дронам.
- Кроме того, важно отметить, что ПВО нужна и для того, чтобы сбивать вражеские дроны на передовой, в том числе российские "Ланцеты".
- 17 августа Германия отправила в Украину новый пакет военной помощи. В пакет помощи вошли две пусковые установки системы IRIS-T SLS.