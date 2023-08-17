Для противодействия дронам и не только: Британия договорилась о поставке Украине средств ПВО

Минобороны Британии заключило три контракта на поставку Украине средств ПВО. Стоимость контрактов составляет более 90 миллионов фунтов стерлингов (115 миллионов долларов).

Самый большой контракт был заключен с норвежской оборонной компанией Kongsberg. Контракт на 56 миллионов фунтов предусматривает предоставление систем противодействия беспилотникам, которые Украина сможет использовать для выявления, отслеживания, уничтожения и нарушения работы российских БПЛА.

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Украина получит CORTEX Typhon

Среди прочего, речь идет о системе CORTEX Typhon, поставки которой в Норвегии анонсировали недавно.

Что известно о CORTEX Typhon Как пишет



В варианте для Украины это будут бронемашины Dingo 2. По данным разработчиков, система обстреливает вражеские беспилотники из пулемета или "выводит БПЛА из строя другим способом". Как пишет "Милитарный" , это недавно разработанная система борьбы с дронами. Она состоит из программных и аппаратных решений компании Teledyne Flir (прицельные средства) и норвежской оборонной компании Kongsberg (речь идет о дистанционно управляемом модуле с пулеметом 12,7-мм) и бронетехники, на которую устанавливается все вышеупомянутое оборудование.В варианте для Украины это будут бронемашины Dingo 2. По данным разработчиков, система обстреливает вражеские беспилотники из пулемета или "выводит БПЛА из строя другим способом".

Два других соглашения также касаются противовоздушной обороны, но Министерство обороны Британии не детализировало, о какой технике идет речь.

Соглашения заключили в рамках Международного фонда для Украины (IFU), который собрал более 770 миллионов фунтов стерлингов для оказания летальной и нелетальной военной поддержки Украине.

Украина усиливает ПВО: что известно