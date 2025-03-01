Дело не только в оружии: действительно ли Украина продержится всего полгода без помощи США

Издание Financial Times написало, что, вероятно, Украина может продержаться без помощи США минимум полгода. Однако западные СМИ не могут иметь доступа к секретной информации, поэтому не стоит воспринимать такие материалы серьезно.

На самом деле на ход войны России против Украины будет влиять очень много факторов. Это 24 Каналу отметил председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко.

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"Оружие будет поступать"

Иван Тимочко отметил, что оружие – это один из факторов, который влияет на ход боевых действий. Но также влияние имеют способности России, появятся ли у нее дополнительные союзники, будут ли они увеличивать им уровень поставок.

Кроме того, партнеры Украины заявляют, что готовы предоставлять средства. Если они смогут закупать для Украины на том же уровне оружие, как до сих пор, то не будет иметь существенного значения, чье это будет оружие. Главное то, что оно есть и поступает нашему государству. Поэтому сейчас очень трудно оценить, какой будет ситуация.

Кто к нам уже пришел? Мы привыкли говорить о Bayraktar, Rheinmetall, еще несколько производителей оружия, которые зашли в Украину, которые публичные. Но есть, как минимум, еще пол десятка огромных производителей оружия, корпораций, которые не хотят, чтобы озвучивали их присутствие в Украине. Но они эффективно выполняют свою работу,

– подчеркнул председатель Совета резервистов Сухопутных войск.

По его словам, много украинцев учатся за рубежом для того, чтобы владеть иностранным оружием. Спектр украинский военных за рубежом, которые получают навыки и образование владения их оружием, постоянно увеличивается. Этого не было бы, если бы поставки оружия в Украину прекращались бы.

"Оружие будет поступать. Я больше склонен к мнению, что потенциал оружия будет наращиваться, а не уменьшаться. Потому что за три года одни строили корпорации, свой бизнес в расчете боевых действий в Украине или закупок оружия. Многие мировые лидеры, политики формировали свои политические программы в плане поддержки Украины", – считает Тимочко.

Он назвал пример Словакии. Премьер-министр Роберт Фицо заявляет, что он выступает против Украины, против поставок оружия, что он прекращает все государственные закупки. Однако он не смог ничего сделать с частными производителями оружия, которые до сих пор поставляют его в Украину.