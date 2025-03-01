Насправді на перебіг війни Росії проти України впливатиме дуже багато чинників. Це 24 Каналу зауважив голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко.

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"Зброя буде надходити"

Іван Тимочко зазначив, що зброя – це один з чинників, який впливає на перебіг бойових дій. Але також вплив мають спроможності Росії, чи з'являться в неї додаткові союзники, чи будуть вони збільшувати їм рівень поставок.

Крім того, партнери України заявляють, що готові надавати кошти. Якщо вони зможуть закупляти для України на тому ж рівні зброю, як до цього часу, то не матиме суттєвого значення, чия це буде зброя. Головне те, що вона є і надходить нашій державі. Тому зараз дуже важко оцінити, якою буде ситуація.

Хто до нас уже прийшов? Ми звикли говорити про Bayraktar, Rheinmetall, ще декілька виробників зброї, які зайшли в Україну, які публічні. Але є, як мінімум, ще пів десятка величезних виробників зброї, корпорацій, які не хочуть, щоб озвучували їхню присутність в Україні. Але вони ефективно виконують свою роботу,

– підкреслив голова Ради резервістів Сухопутних військ.

За його словами, багато українців навчаються за кордоном для того, щоб володіти іноземною зброєю. Спектр український військових за кордоном, які здобувають навички і освіту володіння їхньою зброєю, постійно збільшується. Цього не було б, якби поставки зброї в Україну припинялися б.

"Зброя буде надходити. Я більше схильний до думки, що потенціал зброї буде нарощуватися, а не зменшуватись. Тому що за три роки одні будували корпорації, свій бізнес у розрахунку бойових дій в Україні чи закупівель зброї. Багато світових лідерів, політиків формували свої політичні програми у плані підтримки України", – вважає Тимочко.

Він навів приклад Словаччини. Прем'єр-міністр Роберт Фіцо заявляє, що він виступає проти України, проти поставок зброї, що він припиняє всі державні закупівлі. Однак він не зміг нічого зробити з приватними виробниками зброї, які досі постачають її в Україну.