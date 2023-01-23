Доверие партнеров растет, – Резников анонсировал новую встречу в формате "Рамштайн"

8-я встреча в формате "Рамштайн" состоялась 20 января. Следующее заседание должно начаться уже в феврале.

Об этом заявил Министр обороны Украины Алексей Резников после своего возвращения в Украину. По его словам, доверие союзников к Украине растет.

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Больше доверия означает больше оружия

Новая встреча Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" должно состояться в следующем месяце. Министр обороны видит положительные изменения в вере союзников в возможности Украины.

В частности, Алексей Резников отметил, что доверие партнеров растет. Соответственно количество и разнообразие вооружения, которое будут готовы передать на нужды Украины, вероятно, также увеличится.

Больше доверия означает большее оружие. Чтобы защитить нашу землю, море...и небо,

– заинтриговал Алексей Резников.

К своему сообщению министр прикрепил изображение останавливающего ракету грифона. Возможно, это намек, что украинцам следует ожидать новых истребителей типа Saab JAS 39 Gripen.

Грифон поймал вражескую ракету / Фото, которое опубликовал Алексеем Резниковым

Алексей Резников также отметил, что доверие партнеров растет в результате успешного и профессионального труда Вооруженных Сил Украины, а также огромного объема работы, выполняемой нашими дипломатами.

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Резников подвел итоги встречи "Рамштайн" 8