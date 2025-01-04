Блинкен ответил на упреки о затягивании поставок оружия Украине

Заканчивается президентство Джо Байдена, администрацию которого обвиняют в затягивании поставок оружия Украине. Госсекретарь отреагировал на эти упреки.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен отвергает предположение о том, что администрация Байдена медлила с предоставлением оружия. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на FT.

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Что сказал Блинкен

Он объяснил свою позицию по этому поводу. По словам Блинкена, администрации Байдена пришлось принимать во внимание ряд факторов. В частности, одним из них было то, сможет ли Украина эксплуатировать и поддерживать системы.

Ранее стало известно, что Президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму в 1,25 миллиарда долларов.

В пакет вошли боеприпасы для различных систем, противотанковые системы, ракеты, гранаты, средства связи и обучения.

В Госдепе также заверили, что Соединенные Штаты и более 50 стран объединились, чтобы предоставить Украине все необходимые возможности для защиты от агрессии России.