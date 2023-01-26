Мы сконцентрировались на танках и забыли о более тысячи единицах бронетехники, - Черник

Украина и ее партнеры последний месяц давили на Германию, чтобы она согласилась на поставку танков. Украинцы сместили все свое внимание на танки, но пропустили, что им передали более тысячи различных боевых машин.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. По его словам, такие объемы не соразмерны со Второй мировой войной, когда по ленд-лизу Советскому союзу передавали технику, но Украина осваивает большие объемы оружия.

Читайте также Не только Abrams: США передадут Украине в рамках нового пакета помощи

Украина добилась разблокирования поставок танков

Петр Черник отметил, что он не видит и не видел проблем с танками. По его мнению, происходила "определенная тягомотина" из-за Олафа Шольца, но его "дожали".

Я знаю, что моя позиция непопулярна, что она очень особенная. Мы все сместили свое колоссальное внимание именно в сторону танков, но мы пропустили более тысячи единиц бронемашин, начиная от M2 Bradley, заканчивая огромным количеством самых разнообразных бронеавтомобилей.

– сказал Черник.

Военный эксперт рассказал, что за месяц получить одну тысячу единиц техники – это "вне осмысления". Черник сравнил это с ситуацией, когда Советский союз получал технику от США во время Второй мировой войны.

За всю Вторую мировую войну, за 6 долгих лет, по ленд-лизу Советский союз получил около 22 тысяч танков. Подчеркиваю, что это Вторая мировая война, масштабы – несоразмерны,

– сказал военный эксперт.

Петр Черник также напомнил, что Украина получит от Марокко 90 танков Т-72Б, модернизированных в Чехии.

"Тысяча единиц в месяц – это колоссально большой пакет. Плюс Марокканский танковый проект мы также о нем почему-то не поговорили,а нужно было бы. 90 танков Т-72Б, прокачанных в Чехии – это довольно неплохо, это полноценный танковый полк", – сказал Черник. .

Будут ли самолеты

Военный эксперт отметил, что все было правильно сделано в части медиа, когда Украина оказывала давление на западных коллег. Это дало свой результат. По его мнению, аналогичная история будет и с авиацией.

В апреле HIMARS казались фантастикой, о них сейчас никто не говорит. Обычное рабочее оружие, работающее каждый день. В конце лета IRIS-T и NASAMS считались фантастикой, но также работают каждый божий день.

– сказал Черник.

Также военный эксперт сказал, что ЗРК Patriot еще в октябре считался фантастикой, но сейчас украинские военные уже проходят обучение, а Украина получит как минимум 3 батареи. По мнению Черника, то же будет касаться и авиации, и Украина получит самолеты.

Актуально Дебаты идут, но есть страны, которые боятся эскалации – Politico об истребителях для Украины

Петр Черник убежден, что Украина получит американские самолеты F16, а это, по его мнению, не только самолеты, но и логистика, связи с производителем и США, что очень уместно для Украины.

Украине помогают оружием: последние новости