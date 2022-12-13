Германия анонсировала новую военную поддержку для Украины: чем помогут

Германия продолжает посылать Украине военную помощь. На этот раз нашей стране передадут самоходные гаубицы.

Об этом сообщила глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман. Кстати, также Германия передаст Украине 14 эстонских военных дронов.

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Германия озвучила новую военную помощь Украине

Штрак-Циммерман заявила, что в Украину было доставлено больше самоходных гаубиц – речь идет о 24 единицах. Также будет предоставлено 6 – 7 САУ Gepard.

Gepard – это зенитная самоходная артиллерийская установка. Gepard стреляет со скоростью до 1 000 выстрелов в минуту, используя снаряды калибра 35 миллиметров. Она бьет короткими очередями, приспособленными к цели. А радары Gepard обнаруживают цели на расстоянии до 15 километров.

Представитель Бундестага подчеркнула, что она лично выступает также за отправку Украине современных танков Leopard и Marder, но в правительстве эту инициативу до сих пор не поддерживают. Штрак-Циммерман считает, что их предоставление сейчас очень необходимо.

Помощь Германии Украине