Германия анонсировала новую военную поддержку для Украины: чем помогут
Источник:Die Zeit
Германия продолжает посылать Украине военную помощь. На этот раз нашей стране передадут самоходные гаубицы.
Об этом сообщила глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман. Кстати, также Германия передаст Украине 14 эстонских военных дронов.
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Германия озвучила новую военную помощь Украине
Штрак-Циммерман заявила, что в Украину было доставлено больше самоходных гаубиц – речь идет о 24 единицах. Также будет предоставлено 6 – 7 САУ Gepard.Обратите внимание! Gepard – это зенитная самоходная артиллерийская установка. Gepard стреляет со скоростью до 1 000 выстрелов в минуту, используя снаряды калибра 35 миллиметров. Она бьет короткими очередями, приспособленными к цели. А радары Gepard обнаруживают цели на расстоянии до 15 километров.
Представитель Бундестага подчеркнула, что она лично выступает также за отправку Украине современных танков Leopard и Marder, но в правительстве эту инициативу до сих пор не поддерживают. Штрак-Циммерман считает, что их предоставление сейчас очень необходимо.
Помощь Германии Украине
- Германия согласилась продать для Украины 18 самоходных артиллерийских установок RCH 155. Это эффективная САУ, которая имеет очень интересную "изюминку".
- Также Германия передала Украине 10 танковых тягачей M1070 Oshkosh. Кроме того, готовят и другую технику к отправке.
- К тому же, Германия передала Украине новый пакет военной помощи. Кроме того, дополнительные средства из бюджета страны назначили в первую очередь в пользу Украины.
- Кроме этого, также от Германии ВСУ получили еще 2 РСЗО MARS II и 4 артиллерийских установки PzH 2000.